المعايطة لـ الوكيل : اجتماع طارئ وخطة عاجلة لاستقبال البواخر ضمن أولويات في العقبة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ الدكتور خالد المعايطة في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه تم عقد اجتماع طارئ لمدراء الدوائر المعنيين بالموانئ وتم وضع خطة وآلية لاستقبال البواخر في حال انتهاء أزمة الباخرة العالقة في قناة السويس .

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وقال المعايطة انه من ضمن الخطة اعطاء الاولوية في تفريغ الحمولة لبواخر الاغنام والابقار حيث انه بالامكان تفريغ حمولة 4 بواخر في نفس الوقت ياتي بعدها بواخر الحبوب والمواد الغذائية ومن ثم المواد الكيماوية واخيرا المركبات .

واكد المعايطة ان جميع المعنيين على اتم الاستعداد لاستقبال البواخر العالقة الان والتي ستتوجه الى ميناء العقبة دفعة واحدة بعد اعادة فتح قناة السويس .

ولفت المعايطة الى ان الخطة جاهزة للتنفيذ مؤكدا انه لن يحصل اي ارباك بعمل الموانئ .

واكد ان الاردن عرض المساعدة على جمهورية مصر العربية في عمليات التجريف مؤكدا عدم ارسال اي معدات او اليات للمساعدة حتى اللحظة .

واكد انه وفق مصادر مصرية فانه من المرجح ان يتم الاعلان خلال الساعات القادمة عن اخبار مطمئنة عن الباخرة العالقة في القناة منذ عدة ايام .



