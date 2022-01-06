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الخميس، 06-01-2022 12:58 م

المعايطة لـ الوكيل: مجلس الأمن القومي ليس بديلا عن مجلس السياسات

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، أن مجلس الأمن القومي لن يكون بديلاً عن مجلس السياسات الوطني الموجود من قبل. 

وقال المعايطة لـ " الوكيل الإخباري" إن هذا المجلس جديد، وله مهام محددة وفقاً لآليات خاصة حددها الدستور. 

وأشار، إلى أنه سيصدر لاحقاً نظام خاص يحدد عمل هذا المجلس بشكل أكثر وضوح.

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و وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، على انشاء مجلس الأمن القومي بموجب الدستور من خلال تعديل المادة 122 من الدستور بإلغاء المجلس العالي وإنشاء مجلس الأمن القومي.

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