المعايطة لـ الوكيل: مجلس الأمن القومي ليس بديلا عن مجلس السياسات

الوكيل الإخباري - أكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، أن مجلس الأمن القومي لن يكون بديلاً عن مجلس السياسات الوطني الموجود من قبل.
وقال المعايطة لـ " الوكيل الإخباري" إن هذا المجلس جديد، وله مهام محددة وفقاً لآليات خاصة حددها الدستور.
وأشار، إلى أنه سيصدر لاحقاً نظام خاص يحدد عمل هذا المجلس بشكل أكثر وضوح.
و وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، على انشاء مجلس الأمن القومي بموجب الدستور من خلال تعديل المادة 122 من الدستور بإلغاء المجلس العالي وإنشاء مجلس الأمن القومي. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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