المعايطة: مخرجات اللجنة الملكية ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن نتائج توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية خصوصاً قانون الانتخاب، مشيرا إلى أنه يعيد توزيع النفوذ السياسي في المجتمع من خلال وجود أحزاب ذات برامج في البرلمان تشكل ائتلافات وكتلا للوصول إلى الحكومات البرلمانية.



وبين المعايطة، خلال محاضرته، اليوم الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، حول "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، للدارسين والدارسات في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، أهمية الحوار في الوصول إلى توافقات بين وجهات النظر المختلفة، بحيث تخدم الهدف المرجو وتحقق الديمقراطية، مشيراً إلى أن هناك قبولا للجنة الملكية من القوى السياسية المختلفة، فجلالة الملك ضمن نتائجها وجه الحكومة للتعامل معها بالحيادية والإيجابية.

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