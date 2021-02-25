الجمعة 26-02-2021
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الخميس، 25-02-2021 11:53 م

المعايطة: مستمرون بتطوير الحياة السياسية بتوجيهات ملكية

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الوكيل الاخباري -  أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ضرورة تطوير حياة سياسية قائمة على التعددية السياسية تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك، من خلال الأحزاب والتيارات السياسية التي تتبنى برامج تمثل أفكار الأردنيين وانتماءاتهم وتحمل همومهم وقضاياهم الجامعة وتعمل من اجل إيصال ممثليها الى البرلمان لتنفيذ برامجها.
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وقال المعايطة، خلال لقائه اليوم الخميس بمبنى الوزارة، الأمناء العامين لأحزاب تيار الأحزاب الوسطية، إن الحكومة ملتزمة ببرنامجها بتطوير الحياة السياسية والديمقراطية، وان هذا اللقاء الأول للحكومة مع الأحزاب لمناقشة التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ كقانوني الانتخاب والأحزاب ومعرفة التحديات التي تواجه العمل الحزبي، إضافة الى مناقشة آليات تحفيز وتشجيع بناء أحزاب وتيارات حزبية فاعلة وواسعة.

 




 

 


 

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