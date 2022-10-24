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الإثنين، 24-10-2022 02:51 م

المعايطة: هدفنا تمكين المرأة في العمل السياسي والحزبي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة أن الأردن أنجز الكثير من القوانين، التي عززت من مشاركة المراة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته المرحلة الأولى من مشروع مرصد العنف الانتخابي ضد المرأة، والشبكة الوطنية للقيادات النسوية "عليا" والذي أطلقه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت - الأردن، حيث يعقد لمدة يومين متتاليين.

وركز المعايطة على مضمون الثقافة المجتمعية وأثرها على مشاركة المرأة سياسيا، داعيا في الوقت ذاته الى تذليل كافة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتمنع وصولها الى مواقع صنع القرار، مشيرا الى أن الهيئة استحدثت مؤخرا وحدة شؤون المرأة تعنى بتمكين المرأة، وتأهيلها للعمل السياسي والحزبي. 

وكما بين المعايطة أبرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب وكيف ساهمت في تمكين المرأة والشباب وعززت مشاركتهم سياسيا، حيث بين التعديلات الدستورية الأخيرة والمستجدات على قانوني الأحزاب والانتخاب، مبينا الزيادة التي طرأت عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية والتي وصلت إلى (18) مقعدًا، بعد أن كان عددها (15).

كما أضاف المعايطة أن الدائرة الوطنية تتكون من (41) مقعدًا مخصصة للأحزاب من عدد مقاعد مجلس النواب الكلي، وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب الثاني والعشرين.

 




 

 


 

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