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الإثنين، 29-11-2021 05:51 م

المعايطة والنابلسي يلتقيان حكومة الشباب وبرلمانهم

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلماني المهندس موسى المعايطة، أهمية دور الشباب في طرح الحلول العملية حول العديد من القضايا التي تواجههم في مجتمعاتهم من خلال المشاركة في الحياة السياسية والحزبية على أسس برامجية قابلة للتطبيق، وفقا للرؤى الملكية في الوصول إلى الحكومات البرلمانية القائمة على العمل الحزبي.

ونوه المعايطة خلال لقائه، اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، وزير الشباب محمد النابلسي ومجموعة من الشابات والشباب الأعضاء في برنامج "الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي"، للحديث حول مخرجات عمل المعهد السياسي في وزارة الشباب بدورته الأولى وأولويات عمل قطاعات ولجان البرنامج، إلى أن هناك اهتماما ملكياً بالشباب، إذ أنه عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انبثق عنها لجنة للشباب خرجت بتوصيات تعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، داعياً الشباب إلى خلق رأي عام حول ضرورة تخفيض سن الترشح للشباب في البرلمان.

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