المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة

الوكيل الاخباري - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى اليوم الخميس، عدداً من ممثلات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة.



ويأتي اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، ضمن سلسلة لقاءات أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مع إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات تُعنى بالشباب وشؤون المرأة، للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

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