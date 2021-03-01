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الإثنين، 01-03-2021 09:07 م

المعايطة يؤكد أهمية الحوار لتطور التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة

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الوكيل الاخباري -أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اهمية الحوار مع الأحزاب السياسية لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية في المملكة تنفيذا لتوجهات جلالة الملك وتزامنا مع مئوية الدولة الاردنية.
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واشار المعايطة أن نهج الوزارة يتمثل بالحوار من اجل التوافق على مبادئ الاصلاح السياسي والتي تشمل قانوني الانتخاب والأحزاب بالتشارك والتعاون التام مع مجلس الامة لتعزز الانفتاح مع مختلف فئات المجتمع وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية في الاردن .

جاء ذلك خلال لقاء المعايطة اليوم الاثنين في مبنى الوزارة أعضاء ائتلافات الأحزاب الوطنية والاصلاحية؛ وذلك ضمن إطار اللقاءات الحوارية التي تنفذها الوزارة مع الأحزاب حول تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في المرحلة المقبلة، بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة.


 




 

 


 

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