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السبت، 29-10-2022 01:02 م

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية للغرف الصناعية ميدانيا

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الوكيل الإخباري - تابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة من غرفة صناعة عمان عملية سير إجراءات انتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية 2022.

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ووجه المعايطة اللجان والعاملين في الميدان على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وفقا للتدريب الذي تلقته هذه اللجان خلال فترة الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات.


وحتى هذه اللحظة بلغ عدد المقترعين (690) مقترعا، من أصل (1504) مجموع الهيئة الناخبة، وبنسبة إجمالية (45.8%)، بينما بلغت نسب الاقتراع في غرفة صناعة عمان (39.7%)، واربد (74.2%)، والزرقاء (61.8%).


ويذكر أن انتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية قد بدأت صباح اليوم السبت وأنها حتى هذه اللحظة تسير على ما يرام ودون أي إعاقات تذكر.

 




 

 


 

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