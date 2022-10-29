السبت 29-10-2022
الوكيل الاخباري

العراق:75 ألف مهاجر لبلدان خارجية خلال 2022

بعد انخفاض الذهب في الأردن .. تعرف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

بدء عملية الاقتراع في انتخابات الغرف الصناعية

اليوم .. تاريخ استثنائي لن يتكرر الا بعد 111 عاماً 1444/4/4هـ

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

الشركات الناشئة المحلية تحتاج لنظام متكامل وتسهيل وصولها للتمويل

السبت، 29-10-2022 01:02 م

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية ميدانيا

WhatsApp Image 2022-10-29 at 11.58.06 AM


الوكيل الإخباري - تابع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة من غرفة صناعة عمان عملية سير إجراءات انتخابات أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية 2022.

اضافة اعلان


ووجه المعايطة اللجان والعاملين في الميدان على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وفقا للتدريب الذي تلقته هذه اللجان خلال فترة الاستعداد لإجراء هذه الانتخابات.


وحتى هذه اللحظة بلغ عدد المقترعين (690) مقترعا، من أصل (1504) مجموع الهيئة الناخبة، وبنسبة إجمالية (45.8%)، بينما بلغت نسب الاقتراع في غرفة صناعة عمان (39.7%)، واربد (74.2%)، والزرقاء (61.8%).


ويذكر أن انتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية قد بدأت صباح اليوم السبت وأنها حتى هذه اللحظة تسير على ما يرام ودون أي إعاقات تذكر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
635cd3ac68443

%30 نسبة المقترعين في انتخابات غرف الصناعة حتى 12 ظهرا

1c79234a-5ba8-4233-90ac-747911389bc8

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 24 الف حبة مخدرة و 29 كف حشيش في العقبة

32020211611593929729

مصدر: وصول آخر دفعة متقاعدين عسكريين من قطر الثلاثاء القادم

635cd819ca1a1

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

1667029725164

الفايز يرعى حفل اشهار جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية

American_Embassy_in_Amman

للأردنيين .. وظيفة شاغرة في السفارة الامريكية - رابط التقديم

أخبار متعلقة
Untitled-1-65

الانتهاء من إعادة تأهيل طريق النقب خلال الربع الثاني من العام المقبل

52022249577366691500

الضمان تنفذ حملة إعلامية لتشجيع سائقي العمومي على الاستفادة من استدامة ++

218842

إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

469312_1_1663751894

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

32022237641550956349

نشر جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة

Untitled-1-41

عمان في المرتبة الـ 14 بمعيار التكنولوجيا مع عدة مدن عالمية