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السبت، 22-01-2022 11:58 ص

المعايطة يعلق على الحراك النشط في تشكيل الأحزاب

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الوكيل الإخباري - علق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة على الحراك النشط في تشكيل الأحزاب حاليا.

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وقال المعايطة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من حق أي مواطن أردني تشكيل الأحزاب والانتساب إليها وخاصة بعد إقرار التعديلات الدستورية، والمشاريع الجديدة لقوانين الأحزاب والانتخاب.

 

وأضاف أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز العمل الحزبي والمشاركة فيه وتمكين المرأة والشباب في العمل العام.

 

وأشار المعايطة إلى أن التعديلات الدستورية قلصت سن الترشح للانتخابات إلى 25 سنة وهو ما يبرهن على دعم القوانين لمشاركة الشباب، وكذلك اشتراط وجود نسبة 20% من فئة الشباب ومثلها للمرأة أيضا في الأحزاب.

 

وحول مشاركة أسماء معروفة في العمل العام في الأردن وانتسابها للأحزاب الجديدة أوضح أنه من حق الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين الحاليين والسابقين المحافظة على نشاطهم في العمل السياسي.

 

وتنظر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الوقت الحالي بـ18 طلبا لتأسيس أحزاب جديدة، وتعمل حاليا على منح التراخيص للطلبات التي استوفت الشروط.

 

ومن المتوقع أن تشرع اللجنة القانونية النيابية في مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وأقر مجلس الأعيان، الثلاثاء الماضي، مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية. 

 




 

 


 

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