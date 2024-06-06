المعايطة يقلد الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام

‎الوكيل الاخباري- قلّد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم للرتب التي تلي رتبهم الحالية.

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وبارك اللواء المعايطة لضباط الأمن العام كافة ممن حظوا بالثقة الملكية السامية داعياً إياهم لبذل المزيد من العطاء للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وبدورهم أكد الضباط الذين شملتهم الإرادة الملكية السامية، على أن هذه الثقة ستكون دافعاً لهم لمواصلة مسيرة الإنجاز والتميز في خدمة الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية.