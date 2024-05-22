الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان وتحذير عاجل صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

بلدية غزة: عدم إدخال الوقود لجمع النفايات يفاقم الكارثة الصحية والبيئة

اختتام بطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 256 مدرسة

إطلاق مجموعات بحثية بالعلوم الزراعية في الجامعة الأردنية

المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب

الاحتلال يشتري مدافع فولكان للتعامل مع طائرات حزب الله

اعلام غزة: نطالب بوفود طبية للقطاع بشكل فوري

6 غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة باليمن

مندوبا عن الملك .. الجازي يقدم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني

الملك يستقبل سلطان عمان لدى وصوله إلى الأردن في زيارة دولة

الأربعاء، 22-05-2024 05:21 م

المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب

2067609260


الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن رؤساء اللجان هم الأساس في نجاح الانتخابات، مشددا على ضرورة التعامل بدقة ووفقا للقانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة، التي تعد المعيار الأساسي في هذه العملية.
وبين خلال لقائه اليوم الأربعاء، رؤساء لجان الانتخاب للانتخابات النيابية 2024 في جميع دوائر المملكة، في مبنى الهيئة، أنه لن يسمح لأي جهة بمخالفة القانون، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق انتخابات عادلة ومتساوية بين الجميع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202431164747200179906

بيان وتحذير عاجل صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

وزارة التربية والتعليم

اختتام بطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 256 مدرسة

1619432299

إطلاق مجموعات بحثية بالعلوم الزراعية في الجامعة الأردنية

image

مندوبا عن الملك .. الجازي يقدم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني

664ded2a20593

الملك يستقبل سلطان عمان لدى وصوله إلى الأردن في زيارة دولة

401556

اليرموك: تأجيل اقتطاع الأقساط الشهرية لقروض الادخار لشهر أيار الجاري

أخبار متعلقة
1715862391814

الخريشة: التجربة الحزبية عملية مستدامة وليست تجربة عابرة

0L5A1502 - Copy

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

M63A9710 - Copy

"راصد": الأردنيون لن يصبروا 4 سنوات على الأحزاب قبل البدء بمحاسبتها

1000466256

لماذا ينتخب الأردن نوابه في يوم الثلاثاء كل مرة؟

662f6f6c63f50

المستقلة للانتخاب تطلق شعار انتخابات مجلس النواب 2024

120242314033551548539

رسميا.. النتائج النهائية لانتخابات رؤساء مجالس المحافظات - أسماء