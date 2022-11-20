المعايطة يلتقي لجان الاشراف على انتخابات غرف التجارة

الوكيل الإخباري

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- التقى المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رؤساء وأعضاء لجان الاشراف على انتخابات غرف والتجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، لإقليمي الشمال والجنوب.وأكد المعايطة خلال اللقاء أن الهيئة المستقلة للانتخاب، تنظر إلى هذه الانتخابات بعين الاهتمام الكبير وتسعى الى إضافة سلسلة نجاحات في العمليات الانتخابية السابقة وآخرها انتخابات غرف الصناعة، مشدداً على أهمية الالتزام بما قُدّم لهم من تدريب، بالإضافة الى الالتزام بمعايير الأمانة والنزاهة والحياد والتي تقوم عليها الهيئة المستقلة للانتخاب في عملها.وأكد أن الهيئة، لن تسمح بأي تجاوزات في العملية الانتخابية، وذلك حرصاً منها على أن تكون صناديق الاقتراع هي الفيصل بين جميع المتنافسين.يُذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/12/2022، موعداً للاقتراع في حال اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة فتؤجل عملية الاقتراع إلى يوم السبت الموافق 10/12/2022، ويكون النصاب قانونياً بمن حضر.