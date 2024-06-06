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الخميس، 06-06-2024 04:02 م

المعايطة يودّع بعثة الأمن العام المتوجهة لأداء مناسك الحج

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الوكيل الاخباري- ودّع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، بعثة الأمن العام المتوجهة إلى الديار المقدّسة لأداء مناسك الحج، بمشاركة منتسبي الأمن العام من العاملين والمتقاعدين، وذوي الشهداء والمصابين.اضافة اعلان


وبيّن اللواء المعايطة أن هذه البعثات هي مكارم نعتز بها من القيادة الهاشمية في تسيير بعثات الحج والعمرة، وتأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، وسنة حسنة مضت عليها مديرية الأمن العام تكريما لأبنائها وتمكيناً لهم بأداء الحج تقرّبا من الله وطاعة واجبة. 

وأوصى اللواء المعايطة المشاركين في البعثة خيراً بأنفسهم وبالآخرين خلال الرحلة التي تجّسد المعاني السامية، ومبادئ التراحم والتكاتف والتضحية، والتي نستمدها من ديننا الحنيف، ونرتكز عليها في عملنا الأمني والإنساني لخدمة وطننا.

ووجّه مدير الأمن العام القائمين على البعثة إلى توفير التسهيلات الإدارية والارشادية كافة لحجاج بيت الله الحرام من المشاركين، ومساعدتهم في أداء مناسكهم بسهولة ويسر، داعياً المشاركين بالبعثة إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة، وخالص الدعاء إلى الله بأن يحفظ الوطن وأهله وقيادته الهاشمية الحكيمة.

 




 

 


 

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