الجمعة 19-07-2024
الوكيل الاخباري
 

خبراء: استشهاد الطفلة هند رجب بغزة قد يكون جريمة حرب

50 شهيدا منذ ليل الخميس في غزة

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.31% في أسبوع

الملك يهنئ رئيسة المفوضية الأوروبية بإعادة انتخابها

تطورات صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

المعايطة يوضح حول تمويل الأحزاب السياسية في الأردن

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي

الكشف عن سبب الخلل التقني العالمي ورئيس الشركة المسؤولة يعتذر

الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

الأردن يرحب بما صدر عن العدل الدولية بشأن تبعات احتلال الأرضي الفلسطينية

الجمعة، 19-07-2024 09:46 م

المعايطة يوضح حول تمويل الأحزاب السياسية في الأردن

1606242655143


الوكيل الإخباري - أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عملية الانتخابات ليست مهرجاناً فنياً ولا حفلة عرس، بل هي عملية سياسية يقوم بها المواطن من خلالها بانتخاب ممثليه ويحدد نخبه السياسية.اضافة اعلان


وأضاف المعايطة أن جداول الناخبين النهائية ستكون جاهزة في الرابع والعشرين من تموز الحالي، وسيتم نشرها وتوزيعها على مراكز الاقتراع بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 

كما بين أن عملية التحديث السياسي هي مشروع دولة وهي رؤية ملكية؛ لذلك فهو مستمر ولا رجعة عنه، وأن المشهد السياسي بدأ بالتفاعل السخونة مع اعلان الإرادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٤. 

جاء ذلك خلال خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة والذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني.

وبين المعايطة أن الهيئة عملت الهيئة على تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية بالتعاون مع وزارة العدل كأعضاء في لجان الانتخاب للعمل على ضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها واحالتهم الى القضاء، كما بين أن المجلس القضائي قد حدد مدعين عامين لأقاليم الشمال والوسط والجنوب مختصين في الجرائم الانتخابية، لتحويل المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية الى محكمة الاختصاص.

وأوضح ان هناك اتفاقية بين الهيئة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وهناك إجراءات عملية طبقت على أرض الواقع حيث تم تجهيز ٩٥ مدرسة نموذجية، بهدف استخدامها كمراكز اقتراع مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة ويسر.

وتابع المعايطة ان الهيئة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة انتخابية وخصوصا ما يتعلق بالرشوة الانتخابية والحزبية حيث تم تعيين باحثين قانونين كأعضاء لجان انتخاب بالتعاون مع وزارة العدل، بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية تحويلهم إلى القضاء، بالإضافة الى تعيين مدعين عامين في جميع أقاليم المملكة بالتعاون مع المجلس القضائي الأردني لغايات تحويل المخالفين إلى المحكمة المختصة. 

وبين ان الهيئة المستقلة اتخذت على عاتقها نهج الشفافية والانفتاح على شركاء العملية الانتخابية ومنها الجهات الرقابية، لذلك تم الإعلان عن اعتماد مراقبين محليين ودوليين كضمانة من ضمانات نجاح الانتخابات وحفظ نزاهتها.

كما بين المعايطة، أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتطبيق القانون فقط، وانها ليست وصية على الأحزاب، ولن تتحول إلى محكمة تفتيش في النهاية؛ ويبقى القرار الأول والأخير للقضاء. 

وأوضح المعايطة ان الهيئة تعلن ميزانيات الأحزاب على منصة الأحزاب السياسية، ويحق للجميع الاطلاع عليها، كما أنه من حق الأحزاب الحصول على التبرعات سواء من أعضاء داخل الحزب او خارج الحزب، شريطة الالتزام بقانون الأحزاب وايراد ذلك بشكل معلن في الميزانية. 

وعن دور الهيئة الإعلامي، قال المعايطة أنه ليس من وظيفة الهيئة الاستعراض الإعلامي؛ بل هي مسؤولة عن تطبيق القانون، وعن التوعية أكد المعايطة أن الهيئة تقوم بدورها على أكمل وجه، وعلى الجميع القيام بدورهم أيضا وخصوصا الأحزاب السياسية. .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
669abd8a7b6d4

الملك يهنئ رئيسة المفوضية الأوروبية بإعادة انتخابها

1721412262184

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في لواء الكورة

1721409652219

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي

669a948c117b0

الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

13147773_734817669953959_6527728684256129625_o

الأردن يرحب بما صدر عن العدل الدولية بشأن تبعات احتلال الأرضي الفلسطينية

WhatsApp Image 2024-07-19 at 6.38.26 PM

أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-16 at 10.34.14 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد اجتماعا لمناقشة الشؤون الانتخابية والتأكيد على المشاركة الوطنية

1720641731488

برنامج للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب السياسية في إربد

3202031151914139418523

مؤسسة المتقاعدين العسكريين توجه رسالة هامة للمتقاعدين

662f9d3185d94

المستقلة للانتخاب تنشر قرارات الاعتراض الشخصية على جداول الناخبين الأولية

001

وفد من مركز مؤشر الأداء يزور المستقلة للانتخاب

1 (56)

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال