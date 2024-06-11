الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية

المعايطة يوعز بإنشاء مركز تدريب إقليمي يتبع لإدارة مكافحة المخدرات

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون اجتماعا تنسيقيا

إدارة أمن الجسور : تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الملك يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة (الأونروا)

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من ملتقى حي الحسين بالمفرق

تطورات هامة حول مقترح وقف إطلاق النار بغزة

مرام بني فواز ،، مبارك مناقشة رسالة الماجستير

المستقلة للانتخاب تتفقد مقار لجان الانتخاب في العاصمة عمان

بلينكن: المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل.. ويجب على إسرائيل حماية المدنيين

الثلاثاء، 11-06-2024 06:31 م

المعايطة يوعز بإنشاء مركز تدريب إقليمي يتبع لإدارة مكافحة المخدرات

4


الوكيل الاخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة فخر واعتزار جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبد الله الثاني إلى مرتّبات إدارة مكافحة المخدرات على جهودهم المستمرة وما تحقق من إنجازات خلال المدّة القليلة الماضية في محاربة آفة المخدرات وحماية المجتمع ودول المحيط منها .اضافة اعلان


وأكّد اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم لإدارة مكافحة المخدرات، والتقائه بمدير الإدارة ومرتّباتها، أن مديرية الأمن العام تضع مكافحة المخدرات على سلم أولوياتها وتسخر كل الإمكانيات لدعمها وتطوير أدائها والارتقاء بها وتوفير كل ما تحتاجه من قوى بشرية أو معدات أو تقنيات حديثة تمكّهنا من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة وبالشراكة مع القوّات المسلّحة الأردنية/ الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة الأخرى، في الوقوف في وجه كل مَن يحاول المساس بأمن الأردن ودول الجوار والتصدي لهم بكل قوة وحزم، مؤكداً أنّ مستويات التنسيق والتعاون والشراكة تلك هي أهم سبل الإنجاز والحفاظ على أمن الوطن ومنع تسلل تلك الآفة إليه .

وأضاف، بأن حربنا وحملاتنا الأمنية على أوكار المخدرات وتجّارها مستمرة دون هوادة وبكل حزم ، وسنضرب تلك الأوكار بكل ما أوتينا من قوة للبناء على ما تحقق من إنجاز وعدم السماح لعصابات الموت تلك بالعودة من جديد لتهديد أمن وسلامة المجتمع .


وأوعز مدير الأمن العام بإنشاء مركز تدريب إقليمي يتبع لإدارة مكافحة المخدرات؛ يهدف لتوسيع منظومة التدريب وبناء وتعزيز القدرات لمرتّبات إدارة مكافحة المخدرات ، بالإضافة الى فتح المجال أمام الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في نقل العلوم الأمنيّة الحديثة والعلوم الشرطية لمكافحة المخدرات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000492281

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية

66686081bdd25

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون اجتماعا تنسيقيا

الامن

إدارة أمن الجسور : تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

image

الملك يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة (الأونروا)

eed20456-61b4-4bd1-8cf5-454892d24447

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من ملتقى حي الحسين بالمفرق

70c4637a-040d-4318-8b53-3128f0546d0c

اتفاقية تعاون بين "النزاهة" ومركز زها الثقافي

أخبار متعلقة
66686081bdd25

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون اجتماعا تنسيقيا

image

الملك يمنح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوكالة (الأونروا)

00

الملك يلقي اليوم كلمة خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

1

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

WhatsApp Image 2024-05-29 at 12.44.30 PM

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضُبطت في ١٠٧ قضايا

ORmFddMTSPyxczBASz9VS5RiohJKF8Bm1Y6dxxGb

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في الزرقاء- أسماء