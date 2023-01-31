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الثلاثاء، 31-01-2023 06:29 م

المعايطة: 5 أحزاب وفقت أوضاعها

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن خمسة أحزاب أخذت صفتها القانونية بعد عقد مؤتمراتها العامة بشروط المؤتمر التأسيسي، ووافق مجلس المفوضين على استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون الأحزاب النافذ رقم 7 لعام 2022.

وأوضح المعايطة أن الأحزاب التي استكملت متطلبات توفيق الأوضاع حتى نشر الخبر هي: مساواة، والشعب الديمقراطي (حشد)، والقدوة الأردني، والنهج الجديد، والائتلاف الوطني، في حين من المنتظر اجتماع مجلس المفوضين لإقرار إجراءات التوفيق.

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