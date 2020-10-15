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تسمم 4 أشقاء اثر تناولهم عشبة غير معروفة




الخميس، 15-10-2020 09:18 ص

العشبة تستخدم لعلاج أمراض

المعايعة يكشف للوكيل تفاصيل تسمم الأشقاء الأربعة بمأدبا

النديم
مستشفى النديم الحكومي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى النديم الحكومي، الدكتور إبراهيم المعايعة، أن الأشقاء الأربعة الذين تناولوا عشبة سامة ، يتماثلون للشفاء ، بعد خروجهم من قسم العناية الحثيثة .

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ولفت المعايعة، اليوم الخميس، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الأشقاء يتــراوح أعمارهم بين (5 أعوام - 17 عاما)، مُشيرا أنهـــم تناولوا العشبة السامة أثناء تواجدهم أمام منزلهم في محافظة مأدبا، بدافع "الفضول".

 

وفي ردّ على سؤال حول ماهيّة العشبة التي أثارت تساؤل كثيرين ، فقد أوضح أنها "عشبة" كان يتم استخدامها ، لغايات علاج بعض الأمراض، من خلال وضع نقاط في الأنـف ، منوّها أن "العشبة" تسمى بـ"قثاء الحمار" ،وتشبه البطيخ بشكلها ولونها، إلا أنّ حجمها يبدو صغيرا .

 

وبيّن المعايعة ، أن الأشقاء ، تناولوا "العشبة" ، عن طريق الفم ، ما أدى إلى تسمّمهم على الفور ، حيث وصلوا مستشفى النديم أمس الأربعاء بحالة حرجة ، وتمّ تقديم العــلاج اللازم ، ويخضعون للمراقبة الطبيّة اللازمة، بعد تحسّن حالتهم الصحية .

 

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