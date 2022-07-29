الجمعة 29-07-2022
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محاولة انتحار أم وأولادها بالعقبة
10 إصابات بسقوط شاشة عرض في مهرجان جرش
المعسكرات الشبابية في عجلون تواصل فعالياتها
٨٣٠ شابا وشابة سجلوا للمشاركة في ملتقى "أنا أشارك"
أخبار الشركات
أخبار الشركات
كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله
تصفيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 تنطلق في الأردن اليوم
5 أسباب تجعلنا نحب سوار HUAWEI Band 7 الذكي الجديد فائق النحافة وبشاشة عرض كاملة مع عمر بطارية طويل
حملة "البدايات الحلوة مع سامسونج" تعود من جديد مع خصومات مميزة للمقبلين على الزواج
كورونا
كورونا
استرازينيكا ترفع توقعاتها بشأن الأرباح بفضل زيادة المبيعات
التدخين يزيد خطر مضاعفات كورونا
دراسة..فقدان الشم والتذوق بعد كورونا أكثر بين النساء
كيف نميز بين عدوى أوميكرون وأمراض الصيف؟
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فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب