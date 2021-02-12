المعطيات الأولية تحدد موعد تساقط الثلوج على المملكة

الوكيل الإخباري - تشير الخرائط الخاصة بالتنبؤات الجوية، أن المملكة ستتأثر منتصف الأسبوع المقبل، بالعاصفة القطبية وتحديدا يوم الثلاثاء القادم .
وتتوقع الخرائط المستقبلية تأثر المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، باندفاع كتلة هوائية باردة باتجاه المملكة، ومنخفض قطبي يمتد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وستتضح خلال الساعات القادمة ، مدى تأثر المملكة بالمنخفض واحتمالية تساقط الثلوج .
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