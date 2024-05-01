الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الصحة العالمية: الهجوم على رفح "كارثة إنسانية"

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

الأونروا: دعوات تفكيك الوكالة هدفها تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين

ولي العهد بمناسبة يوم العمال: بُناة الوطن يعطيكم العافية

المرشد الإيراني: ملف غزة أصبح أهم مسألة في العالم

سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الاردن اليوم

فيديو- مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

الروابدة توجه رسالة إلى عمال الأردن

البيت الأبيض: بايدن ارتكب 148 خطأ خلال تصريحات عامة عام 2024

الأربعاء، 01-05-2024 11:02 ص

المعهد المروري ينظم محاضرات توعوية في لواء الوسطية

1714548394752


الوكيل الاخباري- نظم المعهد المروري الأردني، التابع لمديرية الأمن العام، امس الثلاثاء ، محاضرات في التوعية المرورية لطلاب المدارس ضمن مديرية التربية والتعليم للواء الوسطية.

اضافة اعلان


واشتملت المحاضرات على موضوعات عدة، منها أسباب الحوادث المرورية، وطرق تجنبها، والأماكن المخصصة للعبور، والأماكن غير الآمنة لعبور الطريق، إضافة إلى التطبيق العملي لعبور الطريق.


وتطرقت المحاضرات لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن، والمحافظة على نظافة الطريق وكيفية الركوب في السيارة والحافلات باستخدام التعليم الإلكتروني وفقًا للفئات العمرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
14668b8e-13c3-414d-a298-485969097628

إعلان أسماء الفائزين للدورة السابعة عشرة 2024 في جائزة خليفة التربوية

5

ولي العهد بمناسبة يوم العمال: بُناة الوطن يعطيكم العافية

4

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال

image

الروابدة توجه رسالة إلى عمال الأردن

1714552830552

سفارة بنغلادش تحتفي بالعيد الوطني

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة: تسجيل 8521 علامة تجارية جديدة و157 براءة اختراع في 2023

أخبار متعلقة
752f2d17-8000-4e0a-bc90-de8ca920a955

مدير الأمن العام يرعى فعاليات اللقاء الوطني للشرطة المجتمعية "على العهد"

1c09c3fd-1de1-4e06-b441-a542043e3147

فرسان الأمن يحصدون نتائج مميزة في منافسات البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الاوتاد

1220232223245309690590

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين يوم السبت

WhatsApp Image 2024-04-26 at 6.59.27 AM

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

a3389ea1-dd48-4a4f-805b-85363868f72d

التنمية الاجتماعية والأمن العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك

1713350134532

ورشة تفاعلية لشابات ماركا بمركز السلم المجتمعي