المعهد المروري ينظم محاضرات توعوية في لواء الوسطية

الوكيل الاخباري- نظم المعهد المروري الأردني، التابع لمديرية الأمن العام، امس الثلاثاء ، محاضرات في التوعية المرورية لطلاب المدارس ضمن مديرية التربية والتعليم للواء الوسطية.

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واشتملت المحاضرات على موضوعات عدة، منها أسباب الحوادث المرورية، وطرق تجنبها، والأماكن المخصصة للعبور، والأماكن غير الآمنة لعبور الطريق، إضافة إلى التطبيق العملي لعبور الطريق.



وتطرقت المحاضرات لمساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن، والمحافظة على نظافة الطريق وكيفية الركوب في السيارة والحافلات باستخدام التعليم الإلكتروني وفقًا للفئات العمرية.