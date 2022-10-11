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الثلاثاء، 11-10-2022 06:10 م

المعهد الملكي للدراسات الدينية يختتم فعاليات مشروع روايات النزوح

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الوكيل الاخباري - نظم المعهد الملكي للدراسات الدينية بالتعاون مع جامعتي بيرمنغهام البريطانية ولوند السويدية والأكاديمية البريطانية، مساء أمس الاثنين في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى، حفل ختام لفعاليات مشروع "روايات النزوح".

واستهلت الفعاليات التي حضرتها وزيرة الثقافة هيفاء النجار، في رواق مسرح المركز، بافتتاح معرض الفن التشكيلي بعنوان "روايات النزوح" أنتجها لاجئون سوريون وعراقيون في ألمانيا وإنجلترا، ولاجئون سوريون في الأردن، واشتمل على 9 لوحات بالحجم الكبير، تعبر عن حكايات النزوح واللجوء القصري ومعاناة النازحين في بلدانهم إثر النزاعات والحروب.

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