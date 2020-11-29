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الأحد، 29-11-2020 03:11 م

المعونة: أسر جديدة استفادت من برنامج المعونات

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الصندوق، عمر المشاقبة، إن1757 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة في شهر تشرين الأول الماضي.

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وأشار المشاقبة، اليوم الأحد، أن عدد الأسر التي أوقفت المعونة المالية الشهرية عنهم في الشهر الماضي بلغ 131 أسرة.

 

وأكد أن الصندوق وسع نطاق المشمولين ببرنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية على الأسر الأردنية.


ويبلغ عدد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة نحو 105 آلاف أسرة، بتكلفة شهرية تتجاوز 9 ملايين دينار.


 




 

 


 

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