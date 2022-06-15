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المعونة: استبعاد ٥ الآف أسرة من برنامج الدعم بعد تحسن مستوى معيشتهم

الأربعاء، 15-06-2022 10:36 ص

المعونة: استبعاد ٥ الآف أسرة من برنامج الدعم بعد تحسن مستوى معيشتهم

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، اليوم الأربعاء، أنه تم استبعاد 5 الاف اسرة من برنامج الدعم النقدي الموحد منذ بداية العام وذلك لتحسن مستوى معيشتهم.

وبين الصوالحة لـ "الوكيل الاخباري"، ان ذلك جاء استنادا على قواعد البيانات المعتمدة لدى الصندوق مثل عمل رب الأسرة او شراء مركبة حديثة ما يعطي دلالة على تحسن الوضع الاقتصادي للأسرة، موضحا أنه تم إدخال خمس آلاف أسرة مستحقة بدلا منهم من الأسر التي تقدمت بطلب للاستفادة من الصندوق.


واشار إلى انه بامكان أي مواطن يجد أنه مُستحق للدعم التقدم من خلال البوابة الالكترونية والذي تقرر استمرار التسجيل على مدار العام ، وسيتم النظر في الطلب اذا كان مستحقا ووفقا للاكثر حاجة.

وقال إن 30 ألف أسرة تقدمت للاستفادة من برنامج الدعم النقدي الموحد منذ فتح باب التسجيل بتاريخ ١٥ أيار ٢٠٢٢.


وقرر صندوق المعونة الوطنية في وقت سابق فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم النقدي الموحد على مدار العام ولن يغلق ابدا.

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