المعونة: الانتهاء من تنقيح قوائم الدعم الموحد والصرف قبيل رمضان

الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور أن الصندوق استخرج القوائم النهائية للمسجلين على برنامج الدعم النقدي الموحد، وأن العمل جارٍ على التحقق من البيانات الإدارية لجميع المنتفعين.

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وقال الضمور لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم البدء بصرف المبالغ المالية للأسر المؤهلة البالغ عددها 120 ألف أسرة قبيل شهر رمضان المبارك وبأثر رجعي عن الشهور الثلاث الأولى من العام الحالي بمبلغ إجمالي يصل إلى 35 مليون دينار.



وأضاف الضمور أن الصندوق سيعتمد سياسة الصرف الشهري للدعم بعد شهر نيسان وذلك تسهيلا للمواطنين، مشيرا إلى أن المبلغ الكلي المرصود للدعم الموحد العام الحالي وصل إلى 140 مليون دينار مقسمة على 12 شهرا.



وكانت تقدمت نحو 412 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي، حيث نفذت فرق الصندوق زيارات ميدانية للأسر المتقدمة لطلبات الدعم للتحقق من بياناتها وحالتها الاجتماعية.



