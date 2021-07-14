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الأربعاء، 14-07-2021 08:04 م

المعونة: البدء بصرف رواتب المستفيدين من برنامجي المعونات الشهرية وتكافل3

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الوكيل الاخباري - بدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأربعاء، وتنفيذا لتوجيهات الحكومة بتسليم المنتفعين من خدمات الصندوق معوناتهم الشهرية، قبل عيد الاضحى.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي في صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصندوق حوّل المخصصات المالية لنحو 80 ألف أسرة إلى مكاتب شركة البريد الأردني المنتشرة في المملكة، لاستلام مستحقاتها المالية الشهرية. وأضاف أنه تم تحويل رواتب باقي المنتفعين وعددهم نحو 27 ألف منتفع للمحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية. وأشار صوالحة، الى ان الصندوق حول كذلك مستحقات الأسر المستفيدة من القائمة الاضافية لبرنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3" البالغ عددها 60 ألف أسرة، إلى المحافظ الإلكترونية.

وأكد ان الصندوق حول بداية هذا الشهر مستحقات الأسر المستفيدة من برنامج الدعم التكميلي "تكافل1" عن أشهر: نيسان، وأيار، وحزيران، كما تم تحويل رواتب المنتفعين من برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل3" القائمة الرئيسية والبالغ عددهم 100ألف أسرة عن شهري أيار وحزيران.

 




 

 


 

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