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الأربعاء، 23-11-2022 11:48 ص

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيداتاضافة اعلان


أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أنه تم استبعاد 1800 أسرة جديدة من برنامج الدعم النقدي الموحد خلال شهر تشرين الأول 2022 .

وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري"إن استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد يعود لتحسن أوضاعهم المادية حسب تحديث البيانات الادارية الشهرية .

وأشار إلى انه بامكان أي مواطن يجد أنه مُستحق للدعم التقدم من خلال البوابة الالكترونية والذي تَقرر استمرار التسجيل على مدار العام ، وسيتم النظر في الطلب اذا كان مستحقا ووفقا للاكثر حاجة.

وبين أن استحقاق الدعم المالي للأسر يكون من الأشد إلى الأقل فقرا.

ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 1253 أسرة، كما استفادت 852 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و16 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني.

 




 

 


 

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