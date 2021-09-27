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الإثنين، 27-09-2021 02:11 م

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة ، انه سيتم سيتم صرف مخصصات تكافل ( ١) و تكافل (٣) ، بداية شهر تشرين الأول /الشهر القادم .

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وأوضح صوالحة الاثنين في معرض حديثه لـ" الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم تحويل المستحقات عن طريق المحافظ الإلكترونيه والبنوك.

 

يشار أن برنامج الدعم النقدي المؤقت "تكافل 3"، موجه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين بالقطاع غير المنظم، فيما يستهدف برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" الأسر الفقيرة "فقر مزمن".

 

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