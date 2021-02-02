المعونة الوطنية لـ الوكيل : عائلات تسلمت الدعم النقدي أمس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية، ناجح صوالحة ، أنه تم صرف مستحقات الدعم التكميلي لنحو (5000) أسرة ، أمس الإثنين .



ولفت صوالحة ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم تسليم المستحقات لتلك الأسر ، والتي "تأخّرت" في تقديم الطلبات الخاصة ، للحصول على الدعم، الأمر الذي حدا بالصندوق بعدم تسليمهم للمستحقات في الوقت المناسب .



وأشار إلى أن فترة تقديم الطلبات إلكترونيًا للاستفادة من الدعم النقدي انتهت في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (12) .



يُذكر أن برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) ، موجّه للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من البرنامج على دعمٍ نقدي لـ 6 أشهر في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن برنامج الدعم التكميلي، مخصص للأسر الفقيرة "فقر مزمن".

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