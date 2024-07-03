المعونة الوطنية يقدم خدماته إلى 11500 أسرة في شهر حزيران الماضي

الوكيل الاخباري- بين التقرير الشهري الصادر عن صندوق المعونة الوطنية إن 11500 أسرة استفادت من برامجه المعتمدة خلال شهر حزيران الماضي.

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وأضاف الصندوق في تقريره أن برنامج المعونات المالية المتكررة استفاد منه 413 أسرة جديدة , وفيما يتعلق ببرنامج الدعم النقدي الموحد تم شمول 1600 أسرة جديدة حسب المؤشرات المعتمدة في ترتيب الأسر حسب استحقاقها .



وأوضح الصندوق أن برنامج المعونات الطارئة العادية والفورية انتفع منها 664 أسرة خلال هذا الشهر , حيث تصرف المعونات الطارئة للأسر المحتاجة التي تمر بظروف استثنائية تتطلب نوعا من الحماية والرعاية العاجلة , واستفاد من برنامج التأهيل الجسماني 55 أسرة ويهدف هذا البرنامج تطوير قدرات ومهارات الأفراد الذين يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الإنتاجية , وبشأن التدريب والتشغيل استفاد 316 فردا من أبناء الأسر المنتفعة , وفيما يتعلق ببرنامج المعونات المالية ( الإضافية ) استفاد منه خلال هذا الشهر5946 أسرة.



وبلغ عدد الاتصالات التي تتضمن استفسارات وشكاوى إلى مركز الدعم والمساعدة 13038 تمت الاستجابة لها بنسبة 83 % .



وأشار الصندوق أن عدد الأسر التي تم مسحها هذا الشهر من خلال برنامج المسح والمتابعة الشهرية للتأكد من استحقاقها للدعم من برامجه بلغت 8079 أسرة .