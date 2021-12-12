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الأحد، 12-12-2021 08:59 ص

المعونة الوطنية يكشف عن توجه جديد للدعم التكميلي "تكافل"

صندوق المعونة الوطنية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة إن هناك دراسة تجرى الآن لدمج المنتفعين من برنامج المعونات النقدية الشهرية التابع لصندوق المعونة الوطنية في برنامج الدعم التكميلي "تكافل". 

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وأضاف الصوالحة أن هناك شروطاً يجب أن تتوفر بالمنتفعين للتحويل من برنامج التحويلات النقدية الشهرية لبرنامج (تكافل).


ونوه أن صندوق المعونة الوطنية ما زلنا بصدد تحليل نتائج هذه الدراسة، ومدى مطابقة تعليمات الدعم التكميلي (تكافل) على المنتفعين من برنامج المعونات الشهرية، وعلى ضوء ذلك سنعمل على دمجهم بدون إلحاق أثر سلبي على المنتفعين".


وأشار الصوالحة إلى أن تطبيق هذا الدمج قد يبدأ في عام 2022 حسب نتائج الدراسة ومدى مطابقة المنتفعين السابقين في البرنامج الجديد، متوقعا أن ينجز الدمج تدريجيا خلال 3 أعوام من بدء تنفيذه.


ويبلغ عدد المنتفعين من برنامج المعونة الشهرية نحو 105000 أسرة حالياً.

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