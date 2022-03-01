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الثلاثاء، 01-03-2022 02:32 م

المعونة الوطنية ينشر رابط للاستعلام عن الدعم النقدي الموحد

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق المعونة بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، إن بمقدور جميع الأسر التي تقدمت لبرنامج الدعم النقدي الموحد الاستعلام عن حالة الطلب اعتباراً من اليوم.

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وأضاف الضمور، أن حالة الطلب تبين للأسرة أن طلبها قيد الدراسة أو مؤهل للزيارة الميدانية أو غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج مع تبيان السبب.

  

وأشار إلى أنه سيجري دراسة التظلم مباشرة بعد تقديم الطلب لاتخاذ الإجراء المناسب، وفي حال رفض الطلب سيتم إظهار السبب.

 

وبين الضمور أن الصندوق بدأ بزيارات التحقق الميداني للأسر المرشحة للاستفادة من البرنامج، وسيتم تسليم الدعم النقدي للأسر التي ستستفيد من البرنامج مطلع نيسان المقبل، وسيتم تسليم الدعم للأسر المستحقة كل شهر، وليس كما كان معمولا به في السنوات السابقة كل 3 أشهر، وسيكون قيمة الدعم الشهري متفاوتة حسب طبيعة كل أسرة.

 

وبلغ عدد الأسر التي تقدمت لبرنامج الدعم النقدي الموحد نحو 412 ألف أسرة، فيما سيبلغ عدد الأسر التي ستستفيد من البرنامج نحو 125 ألف أسرة. يذكر أن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وافق في وقتٍ سابق على تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي "تكافل 1" إلى برنامج "الدعم النقدي الموحد"، إضافة إلى تحسين معادلة الاستهداف لبرنامج الدعم النقدي الموحد.

 

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