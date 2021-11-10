المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يقوم بإعادة تقييم جميع الأسر المستفيدة من برامجه بشكل دوري ومستمر.

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وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" أن إعادة التقييم يتم من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى الصندوق لمعرفة التغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة , وبناءً على ذلك يتم إعادة احتساب مبالغ الدعم في ضوء المستجدات التي حدثت.



واضاف أنه وبناء على نتائج المتغيرات يتم إتخاذ الاجراء المناسب أما باستمرارية تقديم الدعم او تخفيضه او زيادته او ايقافه نهائيا .



وكان عدد من المستفيدين من مساعدات صندوق المعونة الوطنية ، قالوا في حديث لـ "الوكيل الاخباري" انهم تفاجؤوا بخصم جزء من دفعات الدعم المستحقة لهم مؤخراً، الامر الذي برره الصندوق بتعديل دفعاتهم وفقاً لظهور دخل جديد او تغيير اجتماعي طرأ على العائلة .



ودعا الصندوق العائلات التي تم خصم جزء من الدعم عنهم ولم يحدث عليهم اي تغيير التقدم باعتراض للصندوق .