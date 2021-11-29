المعونة: بدء التقديم للدعم التكميلي الاربعاء المقبل

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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كشف الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن التقديم لبرنامج الدعم التكميلي تكافل (1) سيبدأ يوم الأربعاء المقبل.



وقال الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين إنه فتح باب التسجيل سيكون عبر الرابط الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة (Www.Takaful.naf.gov.jo).







وأضاف أن 50 ألف أسرة سيتم أضافتها لبرنامج الدعم التكميلي تكافل (1) العام القادم حيث أن 85 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي هذا العام وسيصبح عددالأسر المتوقع انتفاعها العام القادم 135 ألف أسرة، داعيا المواطنين إلى التقدم للحصول عليه .



وأضاف الصوالحة بانه على جميع الأسر المنتفعة من البرنامج حاليا الدخول على طلبهم السابق وتحديث البيانات والأسر الجديدة تقديم طلب كامل .