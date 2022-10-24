المعونة: برنامج إغاثة للأسر التي تتضرر منازلها من المنخفضات الجوية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أن الصندوق لديه برنامج إغاثة لصرف تعويضات مالية للأسر التي تتضرر منازلها من المنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء وفق تعليمات الصندوق .

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وأضاف صوالحة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الإثنين أن الصندوق يكشف على منازل الأسر المتضررة من خلال لجنة من كوادر الصندوق ومن بعدها يتم رصد الأضرار وتقدير قيمتها ومن ثم صرف المبلغ المالي المقدر للأسرة حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية.



على صعيد آخر أكد الصوالحة أن مدير عام الصندوق ختام سالم شنيكات وجهت امس مدير الصندوق في البادية الشمالية الشرقية للكشف على منزلين داهمتهما مياه الأمطار في لواء الرويشد لتقديم المساعدة في حال وجود أضرار.



واشار ان اللجنة بعد كشفها على المنزلين تبين عدم رصد اي اضرار تتطلب تدخل الصندوق .