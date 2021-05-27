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الخميس، 27-05-2021 10:15 ص

المعونة تدعو المنتفعين لاستكمال استخراج بطاقات الصراف الآلي

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الوكيل الإخباري- دعا صندوق المعونة الوطنية بالتنسيق مع شركة البريد الأردني، جميع المنتفعين السابقين من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة الذين لازالوا يستلمون مخصصاتهم الشهرية من مكاتب البريد، إلى ضرورة مراجعة مكاتب البريد لغايات استكمال تعبئة الوثائق الخاصة بإصدار بطاقات الصراف الآلي لهم.

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وقال الناطق الإعلامي للصندوق، ناجح الصوالحة، اليوم الخميس، إن فترة تعبئة الوثائق الخاصة لإصدار بطاقات صراف آلي لمنتفعي المعونة الشهرية المتكررة، ستكون في الفترة من 5 لغاية 30 حزيران المقبل، من مكاتب صندوق البريد.


ودعا المنتفعين إلى إحضار بطاقة الهوية الشـخصية، مبينا أن عملية استلام المعونة الشهرية المتكررة ستكون متاحة خلال الشهور القادمة في معظم مناطق المملكة من خلال الصرافات الآلية فقط.


واضاف، ان هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الحكومة بالتحول الى منظومة الدفع الالكتروني بهدف رفع سوية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الحصول على هذه الخدمات في اماكن تواجدهم. -

 




 

 


 

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