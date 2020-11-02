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الإثنين، 02-11-2020 12:24 م

المعونة: تسليم دعم الخبز لمليون و100 ألف أسرة

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد الأسر التي تسلمت الدعم النقدي من برنامج دعم الخبز مليونا و 100 ألف أسرة، بحسب مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة.

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وقال المشاقبة اليوم الاثنين، ان صندوق المعونة ينظر حاليًا بما تبقى من طلبات التظلمات المقدمة من أرباب الأسر ليتم دراستها واتخاذ القرار بخصوصها. وبين ان الصندوق سيقوم بايصال الدعم النقدي للأسر التي تم دراسة طلب تظلمها قبل نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، مؤكدًا ان باب التظلمات أغلق بعد فتحه لمدة 3 أشهر.


واشار المشاقبة الى ان الصندوق يتابع الحالات التي تواجه مشكلة باستقبال الدعم النقدي من خلال المحافظ الالكترونية، حيث يتم حل هذه المشاكل بالتنسيق مع البنك المركزي ومزودي الخدمة.


 




 

 


 

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