المعونة: صرف الدعم النقدي الموحد عن شهر حزيران غدا الأحد

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور، إن صرف الدعم النقدي الموحد عن شهر حزيران غدا الأحد.

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وقال الضمور لـ "الوكيل الإخباري" ان الصندوق سيواصل تحويل الدعم النقدي عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية للأسر المستفيدة من البرنامج.

وبين أنه سيتم تحويل الدعم النقدي الموحد عن شهر حزيران لنحو 120 ألف أسرة مستفيدة.

وقرر صندوق المعونة الوطنية في وقت سابق فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم النقدي الموحد على مدار العام ولن يغلق ابدا.



