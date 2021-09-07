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الثلاثاء، 07-09-2021 10:43 ص

المعونة : صرف الدفعة الرابعة من الدعم النقدي لنحو 74 ألف أسرة

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الوكيل الإخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية، الثلاثاء، عن صرفه الدفعة الرابعة من الدعم النقدي لنحو 74 ألف أسرة من برنامج تكافل "3".

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وتعتبر هذه المجموعة الأولى من الدفعة الرابعة من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، و سيصار الى صرف المجموعة الثانية من الدفعة الرابعة نهاية هذا الشهر.
وقال مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن عملية الصرف لهذه الأسر المستحقة للدفعة الرابعة ستنتهي نهاية شهر أيلول الحالي، حيث أرسل الصندوق صباح اليوم رسائل نصية لجميع الأسر التي تم تحويل الدعم النقدي لها.

وبين أن الدفعة الأولى من الدعم تم صرفها في شباط، ويستمر برنامج تكافل 3 حتى نهاية العام الحالي، موضحًا أن الدفعة التي سيتم صرفها اليوم ستكون عن شهري تموز وآب الماضيين.

وذكر الضمور ان كلفة الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة نهاية العام الماضي، والمتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة لهذا البرنامج تبلغ 150 مليون دينار، وبعدد إجمالي للأسر المستفيدة يقدر بنحو 160 ألف أسرة، ستستفيد من هذا الدعم حتى نهاية العام الحالي.


 




 

 


 

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