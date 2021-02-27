السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 27-02-2021 01:27 م

بالتنسيق مع شركة البريد الأردني

المعونة: صرف المعونات وفق الأحرف الأبجدية

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أعلن صندوق المعونة الوطنية ، أنه سيتم اعتماد جدول زمني محدد لتسليم المعونات المالية الشهرية للأسر المنتفعة من الصندوق لشهر شباط الحالي وذلك بتوزيع الأسر على عدة أيام وحسب الحرف الأول من اسم المنتفع، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري".

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ويأتي ذلك ، على ضوء الوضع الوبائي الحالي في المملكة وارتفاع عدد الحالات المسجلة بإصابات فيروس كورونا المستجد ، بالتنسيق مع شركة البريد الأردني.

 

ولفت صندوق المعونة الوطنية ، أنه لن يتم تسليم اي منتفع مستحقاته إلا وفقا للجدول الزمني المحدد وعلى النحو التالي:

(أ ، ب ، ت ، ث ، ج) الاثنين 1-3-2021

(ح ،خ ، د ، ذ ، ر، ز) الثلاثاء 2-3-2021

(س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ،ع) الأربعاء 3-3-2021

(غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، هـ ، و، ي) الخميس 4-3-2021

(م ، ن) السبت 6-3-2021

(المتخلفين عن الاستلام من جميع الحروف) الأحد 7-3-2021



 




 

 


 

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