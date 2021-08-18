المعونة : صرف معونة لطلبة التوجيهي المنتفعة أسرهم ومعدلهم 90 فما فوق

الوكيل الاخباري -

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قرر صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأربعاء، صرف معونة مالية طارئة لكل طالب أسرته منتفعة من برنامج “المعونات الشهرية المتكررة”، ومعدله 90 بالمئة فما فوق في الثانوية العامة (التوجيهي).وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إن القرار يهدف إلى تحفيز أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق على الاهتمام بالتعليم، وبذل كل ما لديهم من طاقة للوصول إلى مراتب متقدمة، ومساعدتهم في دراستهم.