الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

توضيح امني حول محاولة مواطن الانتحار بعمان

حنيفات: إجراءات لمعالجة التشوهات

المعونة : صرف معونة لطلبة التوجيهي المنتفعة أسرهم ومعدلهم 90 فما فوق

مواطن يحاول الانتحار بالعبدلي - فيديو

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الملك يؤكد خلال لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية

الرئيس التنفيذي لـ إدارة الاستثمارات الحكومية يزور مصانع البوتاس العربية في منطقة غور الصافي

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

وزير الصحة : لا يوجد ما يستدعي العودة لحظر الجمعة الشامل

أطقم الأسنان .. تقلل من خطر الاصابة بالخرف لدى كبار السن

الأربعاء، 18-08-2021 06:20 م

المعونة : صرف معونة لطلبة التوجيهي المنتفعة أسرهم ومعدلهم 90 فما فوق

820211617530527854306


الوكيل الاخباري - قرر صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأربعاء، صرف معونة مالية طارئة لكل طالب أسرته منتفعة من برنامج “المعونات الشهرية المتكررة”، ومعدله 90 بالمئة فما فوق في الثانوية العامة (التوجيهي).اضافة اعلان


وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إن القرار يهدف إلى تحفيز أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق على الاهتمام بالتعليم، وبذل كل ما لديهم من طاقة للوصول إلى مراتب متقدمة، ومساعدتهم في دراستهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

حنيفات: إجراءات لمعالجة التشوهات

ff

مواطن يحاول الانتحار بالعبدلي - فيديو

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

wwww

الملك يؤكد خلال لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية

8202117172244905684315

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

220219164017862808009

وزير الصحة : لا يوجد ما يستدعي العودة لحظر الجمعة الشامل

أخبار متعلقة
8202116102830290031756

وزير التربية يوضح حول عملية تطوير لامتحان التوجيهي

1629214867061

اتفاقية لإعادة نشر مؤلفات الهاشميين

8202129614150392830

تخوف شعبي من العودة إلى الإجراءات الصارمة

39421_large

القبول الموحد: استلمنا نتائج التوجيهي

مديرية

الحواتمة يكرّم 20 نزيلا ناجحاً بالتوجيهي

6202128161550274681117

شبكات الاتصالات تعمل بكفاءة بالتزامن مع نتائج التوجيهي