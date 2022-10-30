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الأحد، 30-10-2022 11:43 ص

المعونة: صرف 19 مليون دينار مخصصات شهر تشرين الاول الحالي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أنه تم الانتهاء من صرف المعونات الشهرية لشهر تشرين الأول الحالي إضافة إلى دعم المحروقات والذي بدأ من يوم الخميس الماضي.

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وأضاف صوالحة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاحد أن قيمة المخصصات التي تم صرفها لشهر تشرين الاول الحالي تبلغ 19 مليون دينار.


وبلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة لشهر ايلول الماضي 831 أسرة.


وكانت الحكومة خصصت (16) مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، والبالغ عددها قرابة (216) ألف أُسرة لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات ، حيث سيتم صرف الدعم للفئات المستحقَّة لمدة ستة شهور حتى نهاية العام الحالي 2022.


 




 

 


 

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