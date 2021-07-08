المعونة لـ الوكيل : الدعم النقدي لمتضرري كورونا حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة أن الدعم التكميلي " تكافل 1" والدعم النقدي المؤقت تكافل 3 لنهاية العام.

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وبين صوالحة ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة تعهّدت منذ جائحة كورونا ، بالالتزام ببرنامج الدعم النقدي للأسر المحتاجة، التي تضررت من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم، حتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك ردّا على تساؤلات مواطنين ، حول ما إذا سيستمر تقديم الدعم للفئات المستحقة من فئة المتضررين من جائحة كورونا ، في ظلّ عودة فتح العديد من القطاعات الاقتصادية ، والعدول عن الإجراءات الصارمة والعمل بالإجراءات التخفيفية.