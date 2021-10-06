المعونة لـ الوكيل: جميع المستفيدين من تكافل 3 سيحصلون عليه خلال ساعات

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- بدأ صندوق المعونة الوطنية، السبت الماضي، بصرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج تكافل3.

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وقال الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" ، إن الصندوق حول الدعم النقدي لنحو 96 ألف أسرة من الأسر المستفيدة إلى المحافظ الإلكترونية.

وبين أن سبب عدم حصول بعض المنتفعين على الدعم المالي يعود للكم الهائل، حيث أن المحافظ الالكترونية تقوم بإرسال رسائل نصية للمنتفعين.

وطمأن الصوالحة المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل أن الجميع سيستلم مستحقاته، خلال الساعات القادمة.

وأفاد أن المبلغ الاجمالي الذي تم تحويله إلى المحافظ الالكترونيه هو 5 .19 مليون دينار.