المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ، أن المساعدات التي يتم تقديمها للأسر التي تتضرر من الشتاء تقتصر على "المساعدات النقدية".

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وبين صوالحة ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه بإمكان الأسر الاستفادة من هذه المساعدات أكثر من مرة ، في حال تضرّرت مرة أخرى، للتخفيف من وطأة معاناتها.

وفي ردّ على سؤال حول مدى الاستفادة من المساعدات النقدية ، فقد أوضح أنه يتم تقديمها طوال فترة فصل الشتاء، بحسب اللجنة المختصة ، وتقييمها لحالات تلك الأسر.

ولفت أن اللجان تعنى بمتابعة شؤون الأسر المحتاجة ، خاصة تلك "المتضرّرة" من جرّاء فصل الشتاء، حيث السيول والأمطار الغزيرة ، منوّها أنه يتم تقدير قيمة الضرر الحاصل في منازلها ، للإيعاز بتقديم المساعدات النقدية لها .

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