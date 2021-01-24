الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

توضيح هام من وزير المالية

الملك يفتتح مستشفى العقبة الميداني

الصناعة لـ الوكيل: لن نتردد بتحديد سقف سعري لأي سلعة إذا كان هناك مغالاة

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

وزارة المالية : لا تغيير هذا الشهر على موعد صرف الرواتب

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 12:50 م

للتخفيف من وطأة معاناتها

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

ط
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ، ناجح صوالحة ، أن المساعدات التي يتم تقديمها للأسر التي تتضرر من الشتاء تقتصر على "المساعدات النقدية".

اضافة اعلان

وبين صوالحة ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه بإمكان الأسر الاستفادة من هذه المساعدات أكثر من مرة ، في حال تضرّرت مرة أخرى، للتخفيف من وطأة معاناتها.

 

وفي ردّ على سؤال حول مدى الاستفادة من المساعدات النقدية ، فقد أوضح أنه يتم تقديمها طوال فترة فصل الشتاء، بحسب اللجنة المختصة ، وتقييمها لحالات تلك الأسر.

 

ولفت أن اللجان تعنى بمتابعة شؤون الأسر المحتاجة ، خاصة تلك "المتضرّرة" من جرّاء فصل الشتاء، حيث السيول والأمطار الغزيرة ، منوّها أنه يتم تقدير قيمة الضرر الحاصل في منازلها ، للإيعاز بتقديم المساعدات النقدية لها .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202123175921912321825

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

1020203034053633131448

البرلمان العربي يثمن توفير الأردن لقاح كورونا للاجئين مجانا

12202028221321931535985

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

وزارة-العمل-الاردنية-990x556

وزارة العمل تحدد المدة المتبقية لاعفاء غرامات تصاريح العمل

EsGwLKXXIAAkHyf

الملك يوجه رسالة الى الكوادر الطبية

59edb1f9-aed9-425c-87cc-48e2de052bfe

الصحة : سنسيطر على وباء كورونا اذا حققنا هذا الشرط

أخبار متعلقة
تعبيرية

معونات ومساعدات عاجلة للأسر المتضررة من المنخفض