المعونة: موعد صرف الدعم النقدي الموحد عن شهر حزيران الأسبوع القادم

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة إن موعد صرف الدعم النقدي الموحد عن شهر حزيران نهاية الأسبوع القادم. اضافة اعلان





وبين الصوالحة لـ "الوكيل الإخباري" ان الصندوق سيواصل تحويل الدعم النقدي عبر المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية للأسر المستفيدة من البرنامج



ووصل لـ"الوكيل الإخباري"، ملاحظات حول موعد استلام الأسر المستفيدة من الدعم النقدي الموحد لمستحقاتهم المالية في ظل الظروف الصعبة التي يعانوها.



وكان صندوق المعونة الوطنية بدأ بصرف الدعم النقدي الموحد لعام 2022 مطلع نيسان الماضي بأثر رجعي لنحو 120 ألف أسرة بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم.



وقرر صندوق المعونة الوطنية في وقت سابق فتح باب التسجيل لبرنامج الدعم النقدي الموحد على مدار العام ولن يغلق ابدا.

