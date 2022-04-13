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الأربعاء، 13-04-2022 01:46 م

المعونة يوضح أسباب تأخر استلام أسر للدعم النقدي الموحد

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الوكيل الإخباري - كشف الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة أسباب تأخر استلام أسر مستفيدة من الدعم النقدي الموحد لمستحقاتها المالية حتى الآن.

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وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري"، إن تأخر الأسر المستفيدة في تزويد الصندوق بتفاصيل المحافظ الإلكترونية وراء عدم استلامهم للدعم بالإضافة لوجود مشاكل بالمحافظ أو عدم صلاحيتها.

 

وأضاف أنه تم تحويل دفعة من المستحقات المالية أمس الثلاثاء، على أن يتم استلامها من المؤهلين للاستفادة من الدعم خلال يومين على الأكثر.

 

ووصلت لـ"الوكيل الإخباري"، ملاحظات حول عدم استلام أسر مستفيدة من الدعم النقدي الموحد لمستحقاتهم المالية حتى الآن في ظل الظروف الصعبة التي يعانوها.

 

وكان صندوق المعونة الوطنية بدأ بصرف الدعم النقدي الموحد لعام 2022 مطلع نيسان الجاري بأثر رجعي لنحو 120 ألف أسرة بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم.

 

وبحسب الصندوق فقد بلغت قيمة أقل دعم 40 دينار، فيما وصلت أعلى قيمة إلى 100 دينار، تصرف شهريا للمستحقين.

 




 

 


 

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