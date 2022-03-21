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الإثنين، 21-03-2022 01:50 م

المعونة: 67 ألف قسيمة غذائية للأسر العفيفة بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة الدكتور برق الضمور أنه سيتم توزيع نحو 67 ألف قسيمة لشراء مواد غذائية على الأسر العفيفة والفقيرة.

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وأشار الضمور لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الاثنين، أن توزيع القسائم على المستفيدين سيكون مع بداية شهر رمضان المبارك، وتصرف من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أو المدنية.


وقال الضمور إن قيمة كل قسيمة شرائية ستكون 30 دينار وستسلم للأسر المستفيدة من خلال مديريات التنمية في المحافظات وبقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون دينار.


وأضاف أنه سيتم الصرف للأسر الأشد فقرا بناءً على قواعد بيانات الأسر المتوفرة لدى مديريات التنمية ولا داع للتسجيل أو التقدم بطلبات للاستفادة من القسائم.


وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح كشف في تصريحات أمس الأحد، عن خطة لتوزيع قسائم غذائية على الأسر العفيفة والفقيرة في كافة أنحاء المملكة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

 




 

 


 

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