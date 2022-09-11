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الأحد، 11-09-2022 11:19 م

المفتش العام للقوات المسلحة يتابع مجريات تمرين درب الأمان 2

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الوكيل الاخباري - تابع مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي العميد الركن صدقي الرواشدة، اليوم الأحد، مجريات تمرين "درب الأمان 2" في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

واستمع العميد الركن الرواشدة إلى إيجاز قدمه نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي حول مجريات التمرين والذي ينفذ بالتشارك والتنسيق ما بين القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المختلفة.

يشار إلى أن تمرين درب الأمان/2 ينفذ بالتزامن مع فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022 القائم حالياً في المملكة، حيث تم بناء سيناريو التمرين من خلال فرض عدد من المعاضل التي تحقق القصد والأهداف المشتركة بين التمرينين ضمن بيئة عمليات مركبة.

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